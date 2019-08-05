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  3. Yarış atları işletmeden kaçtı.. Sonrası dehşet!

Yarış atları işletmeden kaçtı.. Sonrası dehşet!

Yarış atları işletmeden kaçtı.. Sonrası dehşet!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yetiştirildiği işletmeden kaçan safkan 50 Arap atı trafiği birbirine kattı. Dehşet anlarının yaşanmasına neden olan olayda 6 kişi yaralanırken, 3 yarış atı telef oldu.

Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kaldıkları tavlanın kapısını kırarak kaçan yaklaşık 50 yarış tayı Malatya-Kayseri karayoluna çıktı.

Burada hızla ilerleyen araçların arasına dalan atlara çarpan 2 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesi görevlileri ile jandarma ekipleri, kaçan tayları toparlamak için büyük uğraş verirken Malatya-Kayseri karayolun da trafik kontrollü olarak sağlanabildi.

Karanlıkdere mevkisinde yakalanan atlar görevlilerin yardımı ile kontrollü bir şekilde işletmeye götürülürken telef olan atlar ise kepçe yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazada telef olan 3 atın, 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçtığı öğrenildi.

Trafik ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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