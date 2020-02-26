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  3. Son dakika haberi: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya'daki deprem Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi bir çok ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak duyurduğun depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti.


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