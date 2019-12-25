Libya için kritik hamle! Başkan Erdoğan Tunus'ta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz başta olmak üzere son dönemde pek çok önemli adımın atıldığı Libya’nın komşusu Tunus’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kartaca Uluslararası Havalimanı’na inen Başkan Erdoğan’ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geleceği öğrenildi. Söz konusu sürpriz ziyarete Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Millî İstihbarat Başkanlığı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da katıldığı bildirildi.

Libya’daki uluslararası tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin kontrolündeki Trablus kentinin yanı başındaki Tunus’a yapılan bu sürpriz ziyaretin konusunun, Libya’da meşru hükûmet Trablus ile darbeci General Halife Hafter yönetimindeki Bingazi arasında yaşanan çatışmalar olduğu düşünülüyor.

Türkiye ile Libya’nın Doğu Akdeniz’de attığı adımların ve Türkiye’nin Libya’ya olası askerî desteğinin de masaya yatırılması bekleniyor.

HAFTER’E AİT UÇAĞIN DA TUNUS’A GİTTİĞİ İDDİASI

Öte yandan, bazı uluslararası basın kuruluşlarınca darbeci General Halife Hafter’e ait bir uçağın da kısa süre önce Tunus’a iniş yaptığı öne sürüldü.

HAFTER, TUNUS’UN ARABULUCULUK YAPMASINI İSTEMİŞTİ

General Halife Hafter’e bağlı bir delege, birkaç gün önce Tunus Cumhurbaşkanı Said ile bir araya gelmiş ve Tunus’un Libya’da yaşanan krizde arabulucu olmasını istemişti.

Uzmanlar, bu girişimin, Trablus yönetiminin meşruluğunu ortadan kaldırmak ve Hafter’in uluslararası kamuoyunca meşruiyet kazandırılmasına yönelik bir adım olduğunu belirtmişti.

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?

24 TV Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç, Erdoğan’ın Tunus’a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretle ilgili olarak birtakım kulis bilgileri paylaştı. Tunaç, şunları kaydetti:

“Bakan Çavuşoğlu ve Akar’ın programları da iptal edildi. Görüşme bu açıdan gizli tutuluyor. Başkan Erdoğan’ın yarın akşam saatlerinde Ankara’ya dönmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan’ın bugün, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Libya Mutabakat Muhtırası sonrasında bir anlaşma yapması bekleniyor. Anlaşmanın benzerlik gösterip göstermediği henüz bilinmiyor. Gün içinde Cumhurbaşkanlığından bu konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.”

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından resmi törenle karşılandı.