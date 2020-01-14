Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8889
  • 6,5553
  • 292.23
  • 120962
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Libya Başbakanı Sarrac İstanbul'a geldi

Libya Başbakanı Sarrac İstanbul'a geldi

Libya Başbakanı Sarrac İstanbul'a geldi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac, Moskova'daki görüşme sonrası İstanbul'a geldi.

Libya'da ateşkes için görüşme trafiğinde yeni bir gelişme yaşandı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova'daki görüşme sonrası İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ocak'ta Sarrac'ı kabul etmişti.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter'in dün üzerinde uzlaşılan ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı açıklamıştı.


Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'de manidar yanıt!
Reytinglerde ve sosyal medyada büyük kapışma!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal düğüne damga vurdu!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Smart İş Makinaları AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Özgür Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamad

Yerli Mini ve Midi Ekskavatörde İhracat Hazırlığı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sıla ve Hazer Amani evlendi! İşte yılın ilk düğününden tüm detaylar...

Havacılık tarihine damga vuracak