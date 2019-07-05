Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6095
  • 6,3205
  • 255.113
  • 99.958
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Küçükçekmece'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Küçükçekmece'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Küçükçekmece'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Küçükçekmece'den gelen son dakika haberine göre, bir binanın çatısında başlayan yangın yan binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında yaralanan olmazken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.   

Yangın saat 11.00 sıralarında İkitelli Göztepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı.  Binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek alt kat ve yan tarafta bulunan 2 katlı binanın çatısına da sıçradı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının başladığı bina ve çevresindeki binalarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.  Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binalarda hasar meydana geldi. 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Kardeşler kavuştu
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!
Barışma gülleri
<p>Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu

Yol Ortasına Bırakılan Boş Tabut Korkuttu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzun yolculuklara nasıl hazırlamalısınız?

Resimli Cuma mesajları haberimizde! İşte en güzel resimli Cuma mesajları