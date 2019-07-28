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Son dakika haberi: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 2019/1kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. 

Duyuruda ayrıca yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere de yer verildi. Buna göre, KPSS kapsamında ortaöğretim düzeyinde 14 bin 81, ön lisansta 18 bin 564 ve lisansta da 61 bin 645 olmak üzere toplam 94 bin 290 aday tercihte bulundu. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için açılan toplam bin 14 kontenjanın tamamına yerleştirme yapıldı.

AA

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