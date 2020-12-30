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30 Aralık 2020 Çarşamba 12:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Koronavirüsün en çok görüldüğü ülke olan ABD'de mutasyon paniği

Son dakika haberi: Koronavirüsün en çok görüldüğü ülke olan ABD'de mutasyon paniği
DHA

Son dakika haberi: Koronavirüs mutasyonu şimdi de ABD'de tespit edildi. İlk olarak İngiltere'de tespit edilen koronavirüsünün mutasyona uğramış yeni varyantının ortaya çıktığı ülkeler arasına ABD'de de katıldı. Mutasyonlu koronavirüs tespit edilen kişinin 20'li yaşlarda bir erkek, seyahat geçmişinin bulunmadığı ve karantinada olduğu belirtildi.

İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü ABD'nin Colorado eyaletinde de tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, ilk olarak İngiltere’de tespit edilen koronavirüsünün mutasyona uğramış yeni varyantının ortaya çıktığı ülkeler arasına ABD'de de katıldı. ABD'nin Colorado Valisi Jared Polis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, Colorado'nun ilk, Birleşik Krallık'ta tespit edilen Covid-19 türü B.1.1.7'i vakasını tespit ettik. Coloradoluların sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Tüm Covid-19 göstergelerinin yanı sıra bu vakayı da çok yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

20'Lİ YAŞLARDA BİR ERKEKTE GÖRÜLDÜ

Mutasyonlu koronavirüs tespit edilen kişinin 20’li yaşlarda bir erkek, seyahat geçmişinin bulunmadığı ve eyaletin Elbert bölgesinde karantinada olduğu belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişinin yakın temasta bulunduğu birilerinin olmadığı ancak yetkililerin olası temasları araştırdığı ifade edildi.

Haberin Özeti

Koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonu ABD'de de tespit edildi.

DETAY
• Mutasyonlu virüsün tespit edildiği kişinin 20'li yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi.
• ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan kişinin seyahat geçmişi olmaması, mutasyonlu virüsün bölgeye nasıl taşındığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.
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