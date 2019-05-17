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  3. Hatalı köprü geçiş cezalarının affını öngören teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Hatalı köprü geçiş cezalarının affını öngören teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Hatalı köprü geçiş cezalarının affını öngören teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

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