Hatalı köprü geçiş cezalarının affını öngören teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi