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  3. Bir ili karıştıran koku!

Bir ili karıştıran koku!

Bir ili karıştıran koku!

Konya'da kaynağı belirsiz koku rahatsızlığa neden oldu. Uzmanlar kokunun sis nedeniyle havaya karışamayan sanayi kaynaklı atıklardan oluştuğunu öngörüyor.


Konya kent merkezinde saat 16.00 civarında ağır bir koku hissedilmeye başlandı. Birçok noktada etkili olan koku üzerine resmi kurumlara bilgi verildi. 3 hafta önce de aynı kokunun hissedildiği, yapılan ölçümlerde kimyasal açıdan bir risk olmadığı belirlenmişti. Uzmanlar, şehirde yoğun sisin etkili olduğu dönemlerde sanayi kaynaklı atıkların ve fabrika bacalarından yükselen dumanların havada buharlaşamadığı için yere indiğini, bunun da kokuya neden olabileceğini öngörüyor.

İHA


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