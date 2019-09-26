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Konya'da otomobille tır çarpıştı!

Konya'da otomobille tır çarpıştı!

Konya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya-Antalya karayolunun 49. kilometresi İnlice mevkisinde Beyazıt Y. idaresindeki 07 ADH 076 plakalı kavun yüklü tır ile Mesut Ay yönetimindeki 07 FES 29 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ay ile aynı araçta bulunan Celile Ertan Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan A.K, B.E.A ile tır sürücüsü Beyazıt Y. de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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