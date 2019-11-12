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  3. Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, “Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'dan açıklama yaptı.

TWITTER'DAN DUYURDU

Aydın, Ankara 14..Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini duyurdu.


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