Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7548
  • 6,3578
  • 274.597
  • 103544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kendini şikayet eden komşu esnafı silahla vurdu

Kendini şikayet eden komşu esnafı silahla vurdu

Kendini şikayet eden komşu esnafı silahla vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dövmecilik yapan kişi, gürültü yaptığı iddiasıyla şikayet ettiği kahvehane sahibi tarafından silahla yaralandı.

İddiaya göre, Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A, gürültü yaptığı gerekçesiyle aynı yerde kahvehane işleten Atakan B. hakkında polise şikayette bulundu.

Atakan B, hakkındaki şikayet nedeniyle Hüseyin A'ya silahla ateş etti. Bacaklarından yaralanan Hüseyin A. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Atakan B'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi
Ahmet Kural: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
Hadise suskunluğunu bozdu! 'Murat ve ben yıllardır...'
Partner muamması son buldu! Aslıhan Karalar'dan açıklama
<p>İstanbul Yeni Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde taksiye binen erkek bir turist, Aksaray’a gitm

Telefonunu Unutan Turistten 150 Lira Aldı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Kaçak elektrik kullananları drone yakaladı! Yasal işlem başlatıldı