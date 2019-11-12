Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7723
  • 6,3601
  • 270.606
  • 104160
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun 2018/21972 sayılı soruşturmasına istinaden Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bugün gözaltına alındı.

İHA


Cenazede buzlar eridi! Ünlü çift barıştı
'Evli yapımcı taciz etti, sonra da kovdu'
Murat Cemcir'den Sıla açıklaması
Ünlü oyuncu sapığı ifşa etti! Ebeveynlere seslendi
Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü 'yok artık' dedirtti!
<p>MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda fu

Bu Robotlar Antrenman Yapıp Zıpladı, Ardından Futbol Oynadı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Boş araziyi değerlendirdiler! Her ay memur maaşı

Stratonikeia'da 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı