Karlov suikastinde STV dizisinin izi ortaya çıktı!

Rus Büyükelçi Karlov, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016 Pazartesi günü akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geldi. Karlov, saat 19.05'te açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi hareket edip arkasına geçen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri de çatışma sonucu saldırganı etkisiz hale getirdi.

Saldırganın İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru olduğu tespit edildi.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanıklar hakkında "anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör amaçlı tasarlayarak öldürmek", "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istendi.

FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianamede, Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı, Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz, Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk Gül ve Vehbi Kürşad Akalın da sanık olarak gösterildi.

SUİKASTTE FETÖ İZİ

İddianamede, Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedildi.

Karlov cinayetinin, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için FETÖ tarafından işlendiği vurgulanan iddianamede, örgütün, cinayetten yaklaşık 6 ay önce suikastı planladığı ifade edildi.

İddianameye göre, AK Parti Genel Merkezi'nce 27 Haziran 2016'da düzenlenen 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nın davetlileri arasında dönemin Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un da bulunması üzerine, FETÖ'den suikast talimatı alan tetikçi Altıntaş, programın düzenleneceği mekana yine koruma polisi olarak sızacaktı.

SUİKAST PLANI STV DİZİSİNDEN

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" isimli dizinin 89. bölümünde soruşturma konusu olayın canlandırıldığı, sergi salonunda bir büyükelçinin öldürülmesi planına açıkça yer verildiği belirtilen iddianamede, Karlov suikastıyla bu dizinin 30 Aralık 2014'te yayınlanan 89. bölümünde işlenen suikast olayının benzerlikler gösterdiğine işaret edildi.

FETÖ'nün, eylemlerinde medyayı etkin şekilde kullandığı tespitine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya aracılığıyla, kendisine iltisaklı televizyon kanalları, gazeteler, dergiler aracılığıyla örgüt mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir."



AA