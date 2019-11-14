Kargo şirketlerinin yeni oyunu ortaya çıktı!

Son yıllarda internet üzerinden alışverişin hızlı bir şekilde artış gösterdiği ülkelerden biri olan Türkiye'de, online alışveriş yapan vatandaşların en çok sıkıntı duyduğu konuların başında "kargo süreci" geliyor. Hemen her gün kargo firmalarına binlerce şikayet yağarken, sosyal medyada yer alan bir olay "Kargo firmaları müşterilerini kandırarak haksız kazanç mı elde ediyor?" sorusuna neden oldu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, uçak ile kargo hizmeti veren kargo firmalardan birine giden vatandaş, Adana’dan İstanbul’a en hızlı gönderi seçeneği konusunda yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşa "Uçak kargo ile en geç 24 saat içinde kargonuzu istediğiniz adrese teslim ediyoruz." bilgisini veren firma, işlemleri de bu hizmet bedeline göre tamamladı.

Normal kargodan yaklaşık 3 kat daha pahalı olan bu hizmeti satan alan vatandaş, 36 saat boyunca kargosuna ulaşamadı. Söz konusu firmanın internet sitesindeki sisteminde ise bu süreç boyunca "Kargonuz size ulaştırılmak üzere yola çıktı." bilgisi yer aldı.

BİLGİLENDİRME MESAJLARI SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLUYOR

Ancak mağdur vatandaş, konuyu sosyal medyadan paylaşıp şirketten kendisine gönderilen mesajları paylaşınca yeni bir tartışma da başlamış oldu. Söz konusu kargo şirketi mağdur vatandaşa ilk olarak 12 Kasım 2019 tarihinde saat 09.22’de mesaj attı ve "Kargonuz yola çıktı" bilgisini verdi.

Bu mesaja göre kargonun en geç 13 Kasım 2019 tarihinde saat 09.22’de alıcıya ulaşması gerekirken, vatandaşa bambaşka bir mesaj geldi. 13 Kasım’da saat 16.14’te atılan mesaj "Gönderiniz Tersane Şubemize ulaşmıştır" şeklindeydi. Alıcıya en geç 24 saat içinde ulaşması gereken kargo, firmanın kendi mesajlarına göre 31 saat sonra henüz ilgili şubeye gelmişti.

Bilindiği üzere kara yoluyla gelen postalar da yaklaşık 30 saat ve üzeri bir sürede şubeye teslim ediliyor. Yaşananlar, "Müşteriden ücreti ‘uçak kargo’ üzerinden alıp, ürünlerimizi kara yolu ile mi gönderiyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Söz konusu paylaşımın ardından Twitter üzerinde çok sayıda kullanıcı aynı durumdan şikayet ilgili kargo şirketiyle ilgili şikayetlerini sıraladı.

SIKI DENETİM GETİRİLMELİ

Bilindiği üzere Türkiye’de en çok şikayet edilen sektörlerin başında kargo şirketleri geliyor. Piyasada öne çıkan 4 firmaya ait son 1 yıl içerisinde yapılan şikayet sayısı 100 bine yaklaşmış durumda.

Takip sistemlerinde 10 gün boyunca her gün araca yüklenip indirilen ancak bir türlü teslim edilemeyen kargoların yanı sıra gelmeden gelinmiş gibi görünen ya da gönderinin zarar görmesi veya kaybolması en fazla şikayet edilen konuların başında geliyor.

Konunun uzmanları ise ülkemizdeki kargo şirketlerinin oldukça kötü çalıştığına işaret ederek, yasal bir düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında çağrıda bulunuyor.