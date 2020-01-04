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  3. Kargo paketinde adresi görenler şaşkına döndü!

Kargo paketinde adresi görenler şaşkına döndü!

Kargo paketinde adresi görenler şaşkına döndü!

Denizli’nin Buldan ilçesinde PTT’ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri şaşkına çevirdi. Alıcı kargosunu oturduğu adresi ‘Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var’ şeklinde belirtmesi ilçede günün konusu oldu.

Buldan ilçesinde meydana gelen olayda, adeta ‘bir adres bu kadar’ açık olabilirdi dedirtti. Buldan PTT’ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri önce şaşırttı sonra güldürdü.

Ankara Sincan’dan bir yayınevi tarafından alıcı Süleyman K.’ya bir kargo gönderildi. Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler ‘adres olarak ‘köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var” yazısını görünce gözlerine inanamadı. Yazıyı gören görevliler önce şaşırdı ardından gülmekten kendilerini alıkoyamadı.

Hiçbir mahalle, cadde veya sokak isminin olmadığı kargo paketi daha sonra göndericinin adresine geri iade edildi.

İHA


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