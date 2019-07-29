Kara Kuvvetleri'nde FETÖ temizliği: 41 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, il genelinde sabit ve kontörlü büfe hatları üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil mahrem imamları ile örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu ve astsubay rütbesinde görev yaptıkları ifade edilen açıklamada, 16 kişinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

(AA)