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  3. Kandilli'nin Müdürü'nden korkutan Marmara açıklaması: Birkaç deprem olabilir

Kandilli'nin Müdürü'nden korkutan Marmara açıklaması: Birkaç deprem olabilir

Kandilli'nin Müdürü'nden korkutan Marmara açıklaması: Birkaç deprem olabilir

Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Marmara Denizi’nde 7’nin üzerinde bir veya birkaç deprem olabilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nce Marmara Depremi'nin 20. yıl dönümünde program düzenlendi. Programda konuşan Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, binden fazla gözlem noktasından veriler toplandığını belirterek, "Her 10 günde bir, 4,9 şiddetine kadar, 50 günde bir 5,9 şiddetine kadar, 18 ayda 6 ila 6,9 arasında, 6,5 yılda bir de 7'nin üzerinde deprem oluşuyor. En son 7'nin üzerindeki deprem Van depremiydi" dedi.

Özener, "Marmara Denizi'nde meydana gelecek 7'nin üzerinde olacak bir veya birkaç depremi işaret etmektedir" dedi. Özener, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini unutmadan tüm ülke olarak depreme hazır olunması gerektiğini belirtti. Seminer sonrası deprem simülasyonu da yapıldı.

SABAH

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