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  3. Jandarma için yetiştirilmek üzere 78 öğrenci Sağlık Bilimleri Üniversitesine alınacak

Jandarma için yetiştirilmek üzere 78 öğrenci Sağlık Bilimleri Üniversitesine alınacak

Jandarma için yetiştirilmek üzere 78 öğrenci Sağlık Bilimleri Üniversitesine alınacak

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM yerleştirmesine göre SBÜ'de öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınmasına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak. Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görecek adayların başvuru esaslarına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM yerleştirmesine göre SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 30 erkek, SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 4 erkek, SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna ise 30 erkek öğrenci temin edilecek.

Ayrıca muvazzaf tabip subay ihtiyacının süratle karşılanması maksadıyla öğrenim görmek üzere, diğer tıp fakültelerinden özel öğrenci statüsünde SBÜ Gülhane Tıp Fakültesinin 2'nci sınıfına geçiş yapmak isteyen 5 erkek/kadın ile 3'üncü sınıfına geçiş yapmak isteyen 9 erkek/kadın öğrenci alınacak.

Adaylarda aranan nitelikler ile başvuru tarihi ve temin şartlarına Jandarma'nın web sitesinden , "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

(AA)

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