İzmir'de yapıldı! Altı otoyol üstü antik yol

Menemen'deki Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-AliağaÇandarlı Otoyolu'na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi. İzmir Müze Müdürlüğü 2017 yılında, otoyol güzergâhının Menemen ilçesi Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti yakınından geçeceğinin belirtilmesinin ardından alanda çalışma hazırladı. 305 işçi, 16 arkeolog, 35 müze uzmanı ve restoratörün katıldığı kurtarma kazılarında 986 kültür varlığı çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili firma da bu süreçte, otoyolun geçeceği 3 bin 500 metrekare tarihi alan, 90 metre uzunluğundaki "antik yol" ve çevresinde tespit edilen 429 mezarın zarar görmemesi için ortak proje hazırladı.



Bu kapsamda hala kullanılan "antik yol"un kesintiye uğramaması ve bölgede belirlenen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi amacıyla 700 ton malzeme kullanılarak yaklaşık 90 metrelik çelik köprü yapıldı. İmalat sonrası köprünün üst ve yan bölümleri toprakla kapatıldı ve proje de tünel şekline büründü. "Neonteikhos Antikyol Çelik Üstgeçit Köprüsü" adı verilen yapıtın tamamlanmasının ardından tarihi eserler eski yerine konulmaya başlandı. Otoyolla birlikte yapımı tamamlanan köprü üzerine ilk etapta "antik yol"un taşları ve üç podyum mezar yapısı yerleştirildi. İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, "Yaptığımız çalışmalarda bu yolun 2 bin 600 yıl önce inşa edildiğini belirledik. Yolun belirleyebildiğimiz uzunluğu 2.5 kilometre ama otoyolun üzerinden geçtiği kısım ise 90 metrelik bir alanı kapsıyordu. Yol hala bölgedeki vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Dünyada ilk defa yapılan bir uygulamayla otoyol üzerine sanat yapıtı yaparak antik yolu ve çevresindeki mezarları eski haline getirmiş olacağız" dedi.



AA