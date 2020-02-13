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  3. Son dakika haberi... İzmir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... İzmir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... İzmir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İzmir Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi. Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

(DHA)


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