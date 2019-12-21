İzmir'de kabus gecesi! 'Benimle son kez kal' deyip dehşet saçtı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Sibel Yayan (44), bir süre birliktelik yaşadığı polis memuru Fatih Yurtyapan'ın (33) kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine çılgına döndü. Polis memuru sevgilisinin kendisini terk etmemesi için geceyi yanında geçirmeye ikna eden Yayan, bir çocuk babası Yurtyapan'ı uykuya daldıktan sonra polis memurunun beylik tabancası ile başından vurdu. Yurtyapan olay yerinde hayatını kaybederken, Yayan aynı silahı başına dayayıp intihar etti. İki sevgilinin uzun süre önce eşlerinden boşandığı öğrenildi.

MESAİYE GELMEYİNCE...



Korkunç olay 19 Aralık gecesi Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 Sokak'taki bir sitede gece geç saatlerde meydana geldi. Polis memuru Fatih Yurtyapan'ın gece görevi için emniyete gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları, kendisini cep telefonundan arayıp ulaşmaya çalıştı. Yurtyapan'ın uzun süre cep telefonuna cevap vermemesi ve kaldığı evin kapısını açmaması üzerine harekete geçen mesai arkadaşları, talihsiz adamın Çiğli'de yaşayan sevgilisi Sibel Yayan'ın evine gitti.

ÇİLİNGİRE AÇTIRDILAR



Dairenin kapısını açan olmaması üzerine çilingir yardımı ile eve giren güvenlik güçleri, polis memuru Fatih Yurtyapan ile iki çocuk annesi Sibel Yayan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yurtyapan'ın beylik tabanca ile sevgilisi tarafından vurularak öldürüldüğü anlaşılırken, aynı silahla Yayan'ın intihar ederek yaşamına son verdiği ifade edildi. İki sevgilinin uzun süre önce eşlerinden boşandıkları, bir süreliğine yemek fabrikasında çalışan Yayan ile polis memuru Yurtyapan arasındaki arkadaşlığın daha sonra birlikteliğe dönüştüğü öğrenildi. Yaşanan acı olaydan sonra evde herhangi bir intihar notuna rastlanmazken, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



YENİ ASIR