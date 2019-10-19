Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de ilginç olay... Hayalet okul!

İzmir'de ilginç olay... Hayalet okul!

İzmir'de ilginç olay... Hayalet okul!

Ege Üniversitesi'nde bir yüksekokulun atıl durumda olduğu ortaya çıktı. Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu'nda 2016-2017 öğretim yılında 4 öğrenci, 2017-2018 öğretim yılında sadece 1 öğrenci yer alırken, 2018-2019 öğretim yılında ise hiç öğrenci kayıt olmadı.

Ege Üniversitesi'nde bir yüksekokulun atıl durumda olduğu ortaya çıktı. Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu'nda 2016-2017 öğretim yılında 4 öğrenci, 2017-2018 öğretim yılında sadece 1 öğrenci yer alırken, 2018-2019 öğretim yılında ise hiç öğrenci kaydolmadı. Hiç öğrencisi bulunmayan bu yüksekokulda 4 idari personelin görev yaptığı ve 2018 yılı sonuna kadar personelin giderleriyle binanın cari giderleri kapsamında bütçeden harcama yapıldığı Sayıştay tarafından tespit edildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Sayıştay raporunda "Fiilen atıl duruma gelen yüksekokulun kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir" dendi. Sayıştay'ın geçen yıl da üniversiteyi bu konuda uyardığı raporda yer aldı. Ancak İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulunun halen çalıştığı vurgulandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Saat kavgası büyüdü! Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdi
Bade İşçil'den şoke eden Kubilay Aka çıkışı!
Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
<p>Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan bir tatlıcı dükkanında, akıllara durgunluk veren bir olay yaş

Baklavanın ücretini ödememek için bu iğrençliği yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

Isınmak için tüketiliyordu! Faydalarını duyunca inanamayacaksınız!