Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, 24'ü Suriye, 10'u Filistin ve 1'i Mısır uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında sürüklenen lastik botta ise 28'i Suriye, 12'si Somali ve 4'ü Filistin uyruklu 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

(AA)


Ünlü şarkıcı dehşet saçtı
Ozan Güven ve Yüsra Geyik ayrıldı mı?
Demet Özdemir'in yeni dizisi ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
<p>Çok Sevdim Yalan Oldu şarkıyla YouTube´da dinlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı bi

Şarkıcı Fatih Bulut Asker Eğlencesinde Havaya 11 El Ateş Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Resimli Mevlid Kandili mesajları haberimizde! İşte yeni, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları

Yolculuk ederken karşılaşılan en garip manzaralar