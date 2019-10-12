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  3. İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah Burnu açıklarında 2 bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, 44 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre, 3 Somali ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 65 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(AA)

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