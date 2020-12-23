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23 Aralık 2020 Çarşamba 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul'da ulaşıma zam: Taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri arttı

Son dakika haberi: İstanbul'da ulaşıma zam: Taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri arttı

Son Dakika Haberleri.. İstanbul'da son dakika taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

İstanbul'da ulaşıma son dakika zam yapıldı. Buna göre; taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri yüzde 11 arttı.

EN KISA MESAFE 2,50'DEN 2,75'E ÇIKTI

2020 yılının son UKOME toplantısında minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. Böylelikle en kısa mesafenin 2.50'den 2,75 TL'ye, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması teklif edildi. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50'den 2,75 TL'ye çıktı.

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