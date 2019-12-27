Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,939
  • 6,6096
  • 287.657
  • 114180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

İstanbul'da tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

İstanbul'da tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

Esenyurt'ta, aynı evi paylaşan 3'ü kardeş 5 kişi arasında iddiaya göre tuvalet sırası yüzünden kavga çıktı. Evde başlayan, AVM'de sonuçlanan kavgada 1'i ağır 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı. 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evi paylaşan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı.

TUVALET KAVGASI AVM'DE DE DEVAM ETTİ

Bir süre süren tartışmanın ardından 5 kişi de evden çıkarak işlerine gitti. Akşam iş çıkışı ise bir AVM'de buluştular. Sabah başlayan tartışma AVM'de de sürerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı. Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA


Hande Erçel ve Murat Dalkılıç geri dönüyor!
Burçin Terzioğlu'ndan erken final açıklaması
Burak Özçivit 'Kuruluş Osman' için ilham aldı
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'

Altın Fiyatları Ne Kadar? 26 Aralık Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tıp tarihinin bilinmeyen korkunç tarihi

2020 Asgari ücret net brüt miktarları ne kadar?