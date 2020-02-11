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  3. Helikopterler destek verdi... İstanbul'da şok operasyon!

Helikopterler destek verdi... İstanbul'da şok operasyon!

Helikopterler destek verdi... İstanbul'da şok operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Ataşehir merkezli 7 ilçede ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 40 adreste arama yapıldı. Aramalarda 100 kilo bonzai, çeşitli uyuşturucu madde, 5 tane silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(AA)


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