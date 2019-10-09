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  3. İstanbul'da saldırı hazırlığında 22 PKK'lı terörist yakalandı!

İstanbul'da saldırı hazırlığında 22 PKK'lı terörist yakalandı!

İstanbul'da saldırı hazırlığında 22 PKK'lı terörist yakalandı!

İstanbul’da saldırı hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da saldırı hazırlığı içerisinde oldukları şeklinde bilgiler elde edilen 19'u İstanbul'da 7'si il dışında olmak üzere toplam 26 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 TUTUKLAMA

Yakalanan şüphelilerin 7 Ekim günü adli makamlara sevk edildiği, 1 şüpheli ifadesi ardından savcılıkça serbest bırakıldığı, 11 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı, 10'unun ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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