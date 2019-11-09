Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sonucu uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Adreslerde polisin araması devam ederken, çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

(DHA)


Ünlü şarkıcı dehşet saçtı
Ozan Güven ve Yüsra Geyik ayrıldı mı?
Demet Özdemir'in yeni dizisi ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
<p>Çok Sevdim Yalan Oldu şarkıyla YouTube´da dinlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı bi

Şarkıcı Fatih Bulut Asker Eğlencesinde Havaya 11 El Ateş Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Resimli Mevlid Kandili mesajları haberimizde! İşte yeni, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları

Yolculuk ederken karşılaşılan en garip manzaralar