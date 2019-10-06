Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da servis kazası! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da servis kazası! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da servis kazası! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu’nda İstoç mevkinde servis midibüsü devrildi. Kazada servis midibüsünde bulunan 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BAP 150 plakalı midibüs sürücüsü, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu midibüs yola devrildi. Kazada servis midibüsü içerisinde bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen servis midibüsü olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile kaldırıldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>İsveç’in başkenti Stockholm’de yer alan Upplands-Bro ilçesinde esnaflık yapan Faruk Yıldız, Mitt

İsveç´teki Türk Esnaf, Yılın Kahramanı Seçildi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Akciğer rahatsızlığı olanlar dikkat! Bu meyveyi tüketenler iyileşiyor

Piyasa değeri 6 milyon dolar