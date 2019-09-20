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  3. Son dakika haberi... İstanbul'da orman yangını çıkaran hain yakalandı!

Son dakika haberi... İstanbul'da orman yangını çıkaran hain yakalandı!

Son dakika haberi... İstanbul'da orman yangını çıkaran hain yakalandı!

Pendik Aydos Ormanı'nda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgusu sürüyor.

Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde orman yangını çıkmış, yangın itfaiye tarafından söndürülmüştü. Olayla ilgili kundaklamadan şüphelenen ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelme sonrası bir kişi Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs ardında terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Şahsın sorgusu devam ediyor.

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