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  3. İstanbul'da lüks rezidansta kan donduran cinayet! Sevgilisini öldürüp bavula koydu

İstanbul'da lüks rezidansta kan donduran cinayet! Sevgilisini öldürüp bavula koydu

İstanbul'da lüks rezidansta kan donduran cinayet! Sevgilisini öldürüp bavula koydu

Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü'yü (30) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Abdulselam G. cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA


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