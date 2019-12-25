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  3. İstanbul'da korkutan görüntü! Kızıla büründü

İstanbul'da korkutan görüntü! Kızıla büründü

İstanbul'da korkutan görüntü! Kızıla büründü

Caddebostan’dan Maltepe’ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Kırmızı yosunlar lodos nedeniyle sahile vurup kayalıkların üzerini kapladı.

Caddebostan Sahili'nden Maltepe sahiline kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görüldü. Kırmızı yosunların kapladığı sahil kesimi kızıla bürünerek ilginç görüntülere sahne oldu.

İHA


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