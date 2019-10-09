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  3. İstanbul'da kan donduran vahşet! Evine girip boğazını kestiler

İstanbul'da kan donduran vahşet! Evine girip boğazını kestiler

İstanbul'da kan donduran vahşet! Evine girip boğazını kestiler

Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti. Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

DHA

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