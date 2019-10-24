Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7424
  • 6,3998
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da kan donduran kaza! Ayak parmakları koptu

İstanbul'da kan donduran kaza! Ayak parmakları koptu

İstanbul'da kan donduran kaza! Ayak parmakları koptu

İstanbul Avcılar'da, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde iki araca çarptıktan sonra önce takla attı sonra da bariyerlere çarptı. Kaza sonrası bariyerin kapıdan girmesi nedeniyle sürücünün ayak parmakları koptu. Araç içinde kopan parmaklar bulunarak hastaneye götürüldü

Kaza D-100 Karayolu, Ankara istikametinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DS 0566 plakalı aracı makas atarak kullandığı iddia edilen Serdar Ünal'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aynı yönde önünde seyreden iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan diğer iki kişi yara almazken, aracın ön kapısından giren demir bariyer sürücü Serdar Ünal'ın ayak parmaklarını keserek koparttı. 

ARAÇLAR YAN YOLA YÖNLENDİRİLDİ

Yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazaya neden olan aracın çarptığı iki aracın sürücüleri de yara almazken hemen otomobillerini durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Serdar Ünal'ı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti.

Bu sırada polis ekipleri de kazanın meydana geldiği olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak gelen araçların yan yoldan gitmelerini sağladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serdar Ünal ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de araç yaptıkları inceleme sonucunda sürücünün kopan parmaklarını otomobil içinde ve çevrede aradı. 

KOPAN PARMAKLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kopan parmaklar araç içinde bulunarak hastaneye gönderildi. Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri önlem amaçlı kapattığı yolu tekrar araçların geçişine açtı. 

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda kazada parmakları kopan sürücünün aranması olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 1.50 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Etek boyu kavga çıkardı!
Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>İstanbul´da bir fotoğrafçının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan ve 1972 yılında açtığı ´Şir

´Şirin Baba´ 7 Milimetrelik Bıçağıyla Guiness´e Girmeyi Bekliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En kötü saç kesimleri

Dünyanın en ilginç deneyleri