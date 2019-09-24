Son dakika haberi... İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem olabilir? Kandilli Müdürü'nden ürküten açıklama

Kandilli Rasathanesi Deprem Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili basın toplantısı yaptı. Kalafat, "Bu coğrafyada depreme hazırlıklı olunmalı, Marmara'da beklediğimiz depremler 6-7 büyüklüğünde depremlerdir. Biz bu depremlerin hangi kolda olacağını bilmiyoruz." dedi.

Kalafat, İstanbul'da meydana gelen depremin kimseyi rehavete sokmamasını belirterek, bölgede 6-7 büyüklüğünde deprem beklediklerini söyledi. İşte Kalafat'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem özellikle Silivri ve İstanbul Marmara Denizi'nin kıyısında vatandaşlarımız tarafından kuvvetlice hissedildi. Bu büyüklükteki depremin canlılar ve doğa üzerinde fazla etkisi olmaz. Şehir depremi olmasından dolayı bize depremin özellikle kaynağa yakın yerlerde hissedilmesine neden oldu. Sığ depremler kuvvetlice hissedilir. Ama endişeye gerek yok, herhangi bir can kaybı ya da hasara neden olmaz.

Bu depremden alacağımız ders şu şekilde olmalıdır... Körfez depremi sonrasında Marmara'da büyük bir deprem bekliyoruz. Zamanı konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Yeri ve büyüklüğünü hata payları içerisinde verebilmekteyiz. Bu coğrafyada depreme hazırlıklı olunmalı. Deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelin.

İkinci mesajımız, evet, ben hazırlık yapıyorum. Bu deprem er veya geç olaraktır. Buradan çıkaracağımız 7 il ve diğer yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmaları gerekmektedir. Marmara'da farklı kaynaklarda deprem olmaktadır. Bu bölgede her yıl bine yakın deprem olmakta. Bu deprem bizi rehavete sokmamalı.

Bölgede iki fay hattı var. Kuzey Anadolu Fayı daha tehlikeli. Marmara'da beklediğimiz depremler 6-7 büyüklüğünde depremlerdir. Biz bu depremlerin hangi kolda olacağını bilmiyoruz.