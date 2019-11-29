İstanbul'da indirim izdihamı! Yaralılar var

İstanbul Maltepe'de indirim kampanyasında yaşanan izdiham sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağaza önüne akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, ambulans da kapıda bekledi. Satışın başlamasıyla mağazada izdiham oluştu.

İzdiham sonucu ise mağazanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mağazanın camlarının kırılmasıyla iş yeri sahibi satışı durdurdu.



