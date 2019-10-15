İstanbul'da inanılmaz görüntü! Önce dilendiler sonra...

Eminönü'nde yanlarında küçük bir çocukla dilencilik yapan bir grup kadın kameralara yakalandı. Kadınlar kafelerde oturan vatandaşların yanına giderek para istedi. Küçük çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, uzun süre aynı yöntemle vatandaşların iyi niyetini suistimal etti. Daha sonra dilencilerin Eminönü'nde bir döviz bürosuna girdiği görüldü. Vatandaşlardan topladıkları paraları burada dövize çeviren kadınlar bu kadarına da pes dedirtti.