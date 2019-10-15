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  3. İstanbul'da inanılmaz görüntü! Önce dilendiler sonra...

İstanbul'da inanılmaz görüntü! Önce dilendiler sonra...

İstanbul'da inanılmaz görüntü! Önce dilendiler sonra...

Eminönü'nde yanlarındaki çocukla vatandaşların duygularını sömürerek para toplayan bir grup dilenci kadın, bu kadarına pes dedirtti. Kadınların dilenerek topladıkları paraları cadde üzerinde bir döviz bürosunda dövize çevirdiler

Eminönü'nde yanlarında küçük bir çocukla dilencilik yapan bir grup kadın kameralara yakalandı. Kadınlar kafelerde oturan vatandaşların yanına giderek para istedi. Küçük çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, uzun süre aynı yöntemle vatandaşların iyi niyetini suistimal etti. Daha sonra dilencilerin Eminönü'nde bir döviz bürosuna girdiği görüldü. Vatandaşlardan topladıkları paraları burada dövize çeviren kadınlar bu kadarına da pes dedirtti.

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