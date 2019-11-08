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  3. İstanbul'da gece yarısı baskın! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da gece yarısı baskın! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da gece yarısı baskın! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde terör operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, çok sayıda terör zanlısı yakalandı.

Bu kapsamda, Bahçelievler Zafer Mahallesi Centilmen Sokak'taki bir binada, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, bir kadın şüpheli yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait paçavralar ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şehirde operasyon düzenlenen diğer adreslerde de çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

(AA)


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