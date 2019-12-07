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  3. İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JOZ 78 plakalı otomobil, Darülaceze Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, otomobilin çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilin ön kısmı ve tekerleklerin, çarpmanın şiddetiyle araçtan ayrıldığı görüldü.


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