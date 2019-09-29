İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na 'devlet geleneği' dersi

İstanbul Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği değerlendirme toplantısına davet edilmediğini söyleyen Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yayımladı.

Söz konusu açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğu olduğu vurgulandı.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun “Davet edilmedim” şeklindeki açıklamasının “devlet geleneğine” uymadığının altı çizildi.

DEPREM İSTİSMARI TUTMAYINCA: “KONU KAPANSIN, ÜZÜLÜYORUM”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Florya Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, AFAD Toplantısı’na davet edilip edilmediği iddialarına ilişkin konuştu.

Suskunluğunun iki sebebi olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir.” dedi.

Toplantıya davet edilmediği yalanı üzerinden algı çalışması yürüten İmamoğlu, bu istismarı İstanbul Valiliğinden gelen açıklamalarla engellendikten sonra şunları kaydetti:

“Üzülüyorum. Bu süreç de kapansın, bu konu da kapansın. Konumuz bu olmamalı.”

YALANINI SAVUNMAYAN GAZETECİLERE: “ZAVALLISINIZ, ÇOK ÜZÜLÜYORUM”

Ekrem İmamoğlu’nun AFAD Toplantısı’na davet edilmediği yalanını söylemesinin ardından “İmamoğlu toplantıya davet edilmedi” diye paylaşımlarda bulunan CHP destekçisi bazı gazeteciler, İstanbul Valiliğinin açıklamasının ardından yarım ağızla da olsa özür paylaşımında bulunmuştu.

İsmail Saymaz ve Ahu Özyurt gibi bazı isimler, İstanbul Valiliğinin “İmamoğlu’nun davet edilmediği iddiasını” yalanlamasının ardından yeni bir paylaşımda bulunarak, “durumu eksik aktardıkları” için özür dilemişti.

Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada bu isimlere tepki göstererek, şunları söyledi: