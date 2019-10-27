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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde önemli atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde önemli atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, il emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunan 9 ikinci sınıf emniyet müdürü, bir üst rütbeye terfi etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çeşitli şube ve ilçelerden sorumlu 2. sınıf emniyet müdürleri Necmettin Öztürk, Seylan Demir, Nihat Yıldırım, Atalay Bahar, Hakan Yılmaz, Mustafa Koçyiğit, Murat Taner, Kenan Şaban Süzgün ve Efkan Korkmaz bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

Birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden 9 emniyet müdürü, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirildi.

AA

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