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  3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

AA

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