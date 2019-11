İpten alan not! Zamanla yarışıp kurtardı

İzmir'de intihar etmek isteyen genç, son anda ipten alınarak kurtarıldı. Olay, Yunus Emre Mahallesi 4027 sokak 12 numarada bulunan apartmanın 1 numaralı dairesinde yaşandı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, özel bir motorlu kurye şirketi sahibi olan ve aynı zamanda yakın dövüş ustası olan Kemal Kaya, maddi sıkıntılar yüzünden işleri kötüye gitmeye başlayınca bunalıma girdi. Çalışan personeline bile aylardır maaşlarını ödeyemediği için büyük sıkıntı çeken Kemal Kaya, canına kıymak istedi.

ZARFIN İÇİNE KOYDU

Yaşadığı bunalımdan çıkamayan ve başka çıkış yolu bulamayan şirket sahibi Kemal Kaya, 'Sen bana her zaman abilik yaptın. Her zaman yanımda oldun. Ben sana kardeşlik yapamadım. Hakkını helal et abi' yazdığı notu bir zarfa koydu. Kaya, zarfın üzerine Mehmet Sabri Oymacı yazdıktan sonra yanında çalışan motorlu kurye Oymacı'nın montunun cebine bıraktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağustos ayından beri işler kötü gittiği için patronu olan Kemal Kaya'dan maaş almadan çalışan motorlu kurye Mehmet Sabri Oymacı, motora binmek için montunu giydiğinde montunun cebinde bir zarf fark etti. Oymacı, yarım saat önce yanından ayrılan patronu Kemal Kaya'nın kendi el yazısı ile yazdığı intihar notunu görünce şok geçirdi. Oymacı, vakit geçirmeden motoruna binip patronunun evinin yolunu tuttu. Ev girdiğinde patronunu ipte asılı gören Mehmet Sabri Oymacı, eline aldığı bıçakla tavana bağlı ipi kesti. İpten kurtarılan Kemal Kaya, hemen en yakındaki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"BU ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ"

Mehmet Sabri Oymacı, şöyle konuştu: