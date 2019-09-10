Son dakika haberi: Apple iPhone 11 fiyatı ve özelliklerini tanıttı! iPhone 11 ne kadar olacak?
Milyonlarca insanın merak ettiği iPhone 11 Apple tarafından tanıtıldı. Teknoloji sevenler ve yeni telefon almak isteyen kullanıcılar iPhone 11 ne kadar olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Apple yeni telefonlarının yapıldığı lansmanda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in tanıtımını yaptı. Yeni telefonların Türkiye fiyatları da belli oldu. Peki, iPhone 11 fiyatı ve özellikleri neler? Tüm bu soruların cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
iPhone 11 ne kadar olacak? iPhone 11 fiyatı ve özellikleri neler? soruları arama motorunda aratılan konular arasında en başta yer alıyor. 10 Eylül Salı günü San Francisco’da gerçekleştirilen lansmanda Apple yeni ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında iPhone 11, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’i ve diğer ürünler de yer alıyor. Ayrıca Apple aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple iPhone 11 fiyatlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
IPHONE 11 FİYATI NE KADAR?
Yeni iPhone 11’in fiyatı 699 dolar olacak. 6 farklı renk seçeneği ile gelen iPhone 11 Siyah, beyaz, kırmızı, mor, yeşil ve sarı renklerine sahip olacak.
iPhone 11 Pro fiyatı 999 dolar, iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolar fiyatlandırması ile satışa sunulacak.
İPHONE 11 PRO ÖZELLİKLERİ
Ekran: 5,8 inç OLED, 2436 x 1125 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu
İşlemci: A13 Bionic işlemci yongası, 2,66 GHz 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU ve yeni AMX birimi
RAM: 6 GB RAM
Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör
Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri
Batarya: 3.190 mAh - iPhone Xs'ten 4 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)
Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, Bluetooth 5.0, 4G LTE
iPhone 11 Pro renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)
İPHONE 11 PRO MAX ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,5 inç, 2688 x 1242 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu
İşlemci: A13 Bionic işlemci yongası, 2,66 GHz 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU ve yeni AMX birimi
RAM: 6 GB RAM
Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör
Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri
Batarya: 3.500 mAh - iPhone XS Max'ten 5 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)
Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, Bluetooth 5.0, 4G LTE
iPhone 11 Pro Max renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro 128 GB fiyat: 999 dolar
iPhone 11 Pro 256 GB fiyat: 1149 dolar
iPhone 11 Pro 512 GB fiyat: 1349 dolar
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max 128 GB fiyat: 1099 dolar
iPhone 11 Pro Max 256 GB fiyat: 1249 dolar
iPhone 11 Pro Max 512 GB fiyat: 1449 dolar
7. nesil iPad tanıtıldı
Apple bugün düzenlediği etkinlikte 7. nesil iPad'i yani iPad 7'yi tanıttı. Yeni nesil tablet öncekinden daha büyük 10.2 inç Retina ekranla geliyor. Tasarım olarak 9.7 inçlik modele oldukça benzediği gözlemleniyor. Ayrıca klavyeli kılıf ve Apple Pencil ile uyumlu olduğu da gözden kaçmıyor.
APPLE ARCADE
Apple'ın iOS, MacOS ve tvOS platformları için hazırladığı oyun abonelik servisi Apple Arcade, çok yakında çıkışını gerçekleştirecek. Bugünkü etkinlikte resmi açıklamalar yapan Apple, Apple Arcade'in 19 Eylül'de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Servisin fiyatı ise 4,99 dolar olacak.