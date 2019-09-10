Son dakika haberi: Apple iPhone 11 fiyatı ve özelliklerini tanıttı! iPhone 11 ne kadar olacak?

iPhone 11 ne kadar olacak? iPhone 11 fiyatı ve özellikleri neler? soruları arama motorunda aratılan konular arasında en başta yer alıyor. 10 Eylül Salı günü San Francisco’da gerçekleştirilen lansmanda Apple yeni ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında iPhone 11, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’i ve diğer ürünler de yer alıyor. Ayrıca Apple aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple iPhone 11 fiyatlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

IPHONE 11 FİYATI NE KADAR?

Yeni iPhone 11’in fiyatı 699 dolar olacak. 6 farklı renk seçeneği ile gelen iPhone 11 Siyah, beyaz, kırmızı, mor, yeşil ve sarı renklerine sahip olacak.

iPhone 11 Pro fiyatı 999 dolar, iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolar fiyatlandırması ile satışa sunulacak.

İPHONE 11 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 5,8 inç OLED, 2436 x 1125 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: A13 Bionic işlemci yongası, 2,66 GHz 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU ve yeni AMX birimi

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör

Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri

Batarya: 3.190 mAh - iPhone Xs'ten 4 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)

Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, Bluetooth 5.0, 4G LTE

iPhone 11 Pro renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)

İPHONE 11 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,5 inç, 2688 x 1242 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: A13 Bionic işlemci yongası, 2,66 GHz 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU ve yeni AMX birimi

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör

Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri

Batarya: 3.500 mAh - iPhone XS Max'ten 5 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)

Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, Bluetooth 5.0, 4G LTE

iPhone 11 Pro Max renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro 128 GB fiyat: 999 dolar

iPhone 11 Pro 256 GB fiyat: 1149 dolar

iPhone 11 Pro 512 GB fiyat: 1349 dolar

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max 128 GB fiyat: 1099 dolar

iPhone 11 Pro Max 256 GB fiyat: 1249 dolar

iPhone 11 Pro Max 512 GB fiyat: 1449 dolar

7. nesil iPad tanıtıldı

Apple bugün düzenlediği etkinlikte 7. nesil iPad'i yani iPad 7'yi tanıttı. Yeni nesil tablet öncekinden daha büyük 10.2 inç Retina ekranla geliyor. Tasarım olarak 9.7 inçlik modele oldukça benzediği gözlemleniyor. Ayrıca klavyeli kılıf ve Apple Pencil ile uyumlu olduğu da gözden kaçmıyor.

APPLE ARCADE

Apple'ın iOS, MacOS ve tvOS platformları için hazırladığı oyun abonelik servisi Apple Arcade, çok yakında çıkışını gerçekleştirecek. Bugünkü etkinlikte resmi açıklamalar yapan Apple, Apple Arcade'in 19 Eylül'de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Servisin fiyatı ise 4,99 dolar olacak.





