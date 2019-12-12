Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7805
  • 6,4445
  • 276.046
  • 109694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İlker Başbuğ'dan dikkat çeken Libya mutabakatı açıklaması

İlker Başbuğ'dan dikkat çeken Libya mutabakatı açıklaması

İlker Başbuğ'dan dikkat çeken Libya mutabakatı açıklaması

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Libya mutabakatı hakkında, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başbuğ, 'Keşke daha önceden yapılsaydı ancak zararın neresinden dönerseniz kardır' ifadelerini kullandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Mutabakat kararı için "olumlu" ifadesini kullanan Başbuğ, bu gelişmenin "önemli" bir adım olduğunu belirtti.

Başbuğ paylaşımında, "Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır. Türkiye'ye karşı yapılan bazı oyunları bozacağı gözüküyor. Keşke daha önceden yapılsaydı ancak zararın neresinden dönerseniz kardır" ifadelerini kullandı


'İlk defa doğum günü kutladım'
Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu
'Bu işin ekmeğini ben yiyeceğim'
Beren Saat: Ünlülük bir hapishane
'Evliyken aldatıldım'
<p>Son sürat duvara çarpmak üzere olan küçük kızı seyir halindeki bisikletin üzerine atlayan servis

Bir Annenin Yüreğinin Ağzına Geldiği An

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi