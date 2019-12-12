İlker Başbuğ'dan dikkat çeken Libya mutabakatı açıklaması
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Libya mutabakatı hakkında, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başbuğ, 'Keşke daha önceden yapılsaydı ancak zararın neresinden dönerseniz kardır' ifadelerini kullandı
Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Mutabakat kararı için "olumlu" ifadesini kullanan Başbuğ, bu gelişmenin "önemli" bir adım olduğunu belirtti.
Başbuğ paylaşımında, "Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır. Türkiye'ye karşı yapılan bazı oyunları bozacağı gözüküyor. Keşke daha önceden yapılsaydı ancak zararın neresinden dönerseniz kardır" ifadelerini kullandı