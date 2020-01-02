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  3. İki Milli Piyango talihlisi ikramiyesini aldı

İki Milli Piyango talihlisi ikramiyesini aldı

İki Milli Piyango talihlisi ikramiyesini aldı

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa İnegöl'deki talihliler 20'şer milyon TL'lik ikramiyelerini aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa İnegöl'deki talihliler 20'şer milyon TL'lik ikramiyelerini aldı.

Bursa İnegöl'de ikramiyeyi kazanan kişinin inşaat işçisi ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'teki talihlinin ise 7 çocuğunun olduğu belirtildi.

İstanbul'daki ikramiyenin satılmayan bir bilete isabet ettiği bildirildi.

İzmir talihlisi henüz ortaya çıkmadı.


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