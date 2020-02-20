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  3. İdlib'de alçak saldırı: 2 askerimiz şehit oldu

İdlib'de alçak saldırı: 2 askerimiz şehit oldu

İdlib'de alçak saldırı: 2 askerimiz şehit oldu

MSB, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı düzenlenen hava saldırısında iki askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir" denildi.

50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini duyurdu.

AA


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