Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6731
  • 6,1939
  • 274.815
  • 102857
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı: PKK'nın bombacısı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın bombacısı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın bombacısı terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 14 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri listede yer alan Artos kod adlı Bayram Başkala olduğu tespit edildi. Teröristin, PKK'nın bombacısı olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik ve Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3, Kıran-4 operasyonlarıyla, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Yürütülen başarılı operasyonlarla örgüt kış üslenmesi yapamazken, sözde yönetici kadrosu da her geçen gün zayıflıyor. 

Bu kapsamda, Van kırsalında,14 Eylu¨l 2019 tarihinde I·l Jandarma Komutanlıgˆınca gerc¸ekles¸tirilen iç güvenlik operasyonunda, 5 bo¨lu¨cu¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen tero¨ristlerden birinin, terörden aranalarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Artos kod adlı Bayram Başkala isimli terörist olduğu tespit edildi.

Söz konusu terörist; tero¨r o¨rgu¨tu¨ ic¸erisinde sabotajcı olarak faliyet gösterdiği, 2016 yılında Van’da (C¸atak-Pervari karayolu) mu¨lki sınırlarında Gu¨venlik Korucusu Ali Ogün'ün şehit edilmesi, 2017 yılında Van C¸atak I·lc¸esinde I·l Jandarma Komutanlıgˆına ait konvoya el yapımı patlayıcı ile saldırı du¨zenlenmesi sonucu J.Astsubay Kıdemli C¸avuş Sinan Babacan ve Gu¨venlik Korucusu Kasım Sancar'ın s¸ehit edilmesi, 2017 yılında Van-C¸atak-Dalbastı Mah. (C¸atak-Pervari karayolu) mu¨lki sınırlarında zırhlı aracın gec¸is¸i sırasında bombalı saldırı du¨zenlenmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Ayrıca söz konusu teröristin, 2015-2018 yılları arasında Van-C¸atak, C¸atak-Bahc¸esaray ve C¸atak-Siirt karayolları u¨zerinde gerçekles¸tirilen birc¸ok el yapımı patlayıcı saldırısı olaylarının sorumlusu oldugˆu belirlendi.  

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tekrar birliktelik olur mu?
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi
'Ülkemi terk etmem'
Ebru Gündeş'in değişimi olay oldu
Burcu Esmersoy'dan eski eşiyle ilgili flaş hamle!
<p>Bayrampaşa’da yaşayan ve 10 senedir kuaförlük yapan 25 yaşındaki Hakkı Akif Güler, Bayrampaşa Bel

Genç Kuaförden Alkışlanacak Hareket... Engellilere Gönüllü Hizmet Veriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Deprem Avcılar Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı

Deprem Anında Neler Yapmalısınız?