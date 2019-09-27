İçişleri Bakanlığı: PKK'nın bombacısı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik ve Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3, Kıran-4 operasyonlarıyla, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Yürütülen başarılı operasyonlarla örgüt kış üslenmesi yapamazken, sözde yönetici kadrosu da her geçen gün zayıflıyor.

Bu kapsamda, Van kırsalında,14 Eylu¨l 2019 tarihinde I·l Jandarma Komutanlıgˆınca gerc¸ekles¸tirilen iç güvenlik operasyonunda, 5 bo¨lu¨cu¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen tero¨ristlerden birinin, terörden aranalarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Artos kod adlı Bayram Başkala isimli terörist olduğu tespit edildi.

Söz konusu terörist; tero¨r o¨rgu¨tu¨ ic¸erisinde sabotajcı olarak faliyet gösterdiği, 2016 yılında Van’da (C¸atak-Pervari karayolu) mu¨lki sınırlarında Gu¨venlik Korucusu Ali Ogün'ün şehit edilmesi, 2017 yılında Van C¸atak I·lc¸esinde I·l Jandarma Komutanlıgˆına ait konvoya el yapımı patlayıcı ile saldırı du¨zenlenmesi sonucu J.Astsubay Kıdemli C¸avuş Sinan Babacan ve Gu¨venlik Korucusu Kasım Sancar'ın s¸ehit edilmesi, 2017 yılında Van-C¸atak-Dalbastı Mah. (C¸atak-Pervari karayolu) mu¨lki sınırlarında zırhlı aracın gec¸is¸i sırasında bombalı saldırı du¨zenlenmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Ayrıca söz konusu teröristin, 2015-2018 yılları arasında Van-C¸atak, C¸atak-Bahc¸esaray ve C¸atak-Siirt karayolları u¨zerinde gerçekles¸tirilen birc¸ok el yapımı patlayıcı saldırısı olaylarının sorumlusu oldugˆu belirlendi.

AA